West Ham perde l’ultima di Premier contro Leicester retrocesso. Turnover in vista della Fiorentina

Il West Ham, avversario della Fiorentina in finale di Conference League, ha perso in trasferta l’ultima partita stagionale in Premier League contro il Leicester. I padroni di casa erano chiamati alla vittoria per evitare la retrocessione e guardare anche i risultati sugli altri campi: nonostante la vittoria per 2-1 sul West Ham, le Foxes retrocedono a causa della vittoria dell’Everton. Il West Ham è sceso in campo con qualche rotazione effettuata dall’allenatore David Moyes in vista dell’impegno importantissimo per gli inglesi del 7 giugno a Praga contro la Fiorentina. A niente è servito il gol che riapre la partita di Fornals a 10′ dalla fine e gli inglesi chiudono il campionato a 6 punti dalla zona retrocessione con 40 punti.

