Notizie Fiorentina West Ham Fiorentina

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Bonaventura torna sulla finale di Conference: "Nessuno parlava. Sentivamo che potevamo vincerla"

26 ottobre 2023 18:18

Firenze si ferma, zona del Franchi bloccata. Ecco tutti i divieti e le zone chiuse intorno allo stadio

07 giugno 2023 11:02

La Fiorentina ci è riuscita, adesso è ufficiale: ci saranno 4 maxischermi al Franchi, uno per settore

06 giugno 2023 20:03

Saranno 9 mila i tifosi della Fiorentina a Praga. 6 mila allo stadio, 3 mila al maxischermo nella fan zone

05 giugno 2023 10:41

In caso di trionfo la Fiorentina giovedì aprirà il Franchi. Stadio aperto fino a mezzanotte il 7 giugno

04 giugno 2023 17:31

Franchi aperto per la finale, 5 euro il costo del biglietto. Aperta la Fiesole, la Tribuna e la Maratona

03 giugno 2023 13:04

Aprire il Franchi costa alla Fiorentina 100 mila euro. Ecco il motivo del costo del biglietto di 5 euro

30 maggio 2023 13:23

West Ham perde l'ultima di Premier contro Leicester retrocesso. Turnover in vista della Fiorentina

28 maggio 2023 19:53

Moyes (allenatore del West Ham) ha deciso: la prossima stagione andrà via

22 maggio 2023 01:18

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