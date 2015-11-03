Notizie Fiorentina West Ham Fiorentina

Bonaventura torna sulla finale di Conference: "Nessuno parlava. Sentivamo che potevamo vincerla"
26 ottobre 2023 18:18
Firenze si ferma, zona del Franchi bloccata. Ecco tutti i divieti e le zone chiuse intorno allo stadio
07 giugno 2023 11:02
La Fiorentina ci è riuscita, adesso è ufficiale: ci saranno 4 maxischermi al Franchi, uno per settore
06 giugno 2023 20:03
Saranno 9 mila i tifosi della Fiorentina a Praga. 6 mila allo stadio, 3 mila al maxischermo nella fan zone
05 giugno 2023 10:41
In caso di trionfo la Fiorentina giovedì aprirà il Franchi. Stadio aperto fino a mezzanotte il 7 giugno
04 giugno 2023 17:31
Franchi aperto per la finale, 5 euro il costo del biglietto. Aperta la Fiesole, la Tribuna e la Maratona
03 giugno 2023 13:04
Aprire il Franchi costa alla Fiorentina 100 mila euro. Ecco il motivo del costo del biglietto di 5 euro
30 maggio 2023 13:23
West Ham perde l'ultima di Premier contro Leicester retrocesso. Turnover in vista della Fiorentina
28 maggio 2023 19:53
Moyes (allenatore del West Ham) ha deciso: la prossima stagione andrà via
22 maggio 2023 01:18
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