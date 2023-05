Aprire il Franchi costa alla Fiorentina 100 mila euro. Ecco il motivo del costo del biglietto di 5 euro

Si lavora per aprire lo stadio Franchi per la finale di Conference League tra la Fiorentina e il West Ham per permettere la visione al maxi schermo della partita a tutti i tifosi che rimarranno a Firenze (ma in tanti arriverebbero in città anche solo per vederla allo stadio insieme con gli altri tifosi). Come già scritto ieri, il via libera del comune è arrivato, il club viola sta lavorando a questa soluzione. Aprire l’impianto costa alla società 100 mila euro, per questa ragione, nel caso in cui venisse confermata l’apertura dello stadio, il costo del biglietto per l’accesso sarebbe di 5 euro. Nel giro di pochi giorni è attesa la comunicazione ufficiale.