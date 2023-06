La Fiorentina ci è riuscita, adesso è ufficiale: ci saranno 4 maxischermi al Franchi, uno per settore

E’ stato fatto tutto a tempo di record, da una parte la Fiorentina che è riuscita a produrre la documentazione necessaria, dall’altra il gioco di squadra messo in piedi con l’amministrazione comunale e la Prefettura. In tutto saranno quattro i maxischermi che domani sera, mercoledì 7 giugno, in occasione della finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham permetteranno ai 30mila presenti allo stadio Franchi di sostenere a distanza la propria squadra. Ci sarà lo schermo fisso, collocato in curva Ferrovia, poi ogni settore avrà il suo: uno sotto la Fiesole, uno davanti alla tribuna e uno davanti alla Maratona. I timori che avevano abbracciato la città al mattino, lasciando presagire difficoltà che in realtà poi non si sono verificate. Ci saranno, invece, restrizioni in zona stadio legate al traffico, non stringenti come nei giorni di partita ma che imporranno ai residenti di cercare parcheggio un po’ più in là. Come già fatto sapere dalla Prefettura, l’impianto dovrà essere svuotato entro la mezzanotte. Lo riporta Il Tirreno

