Vanessa Leonardi: “Il contratto di Italiano verrà rispettato, l’ha detto Barone. Anche Nico credo rimarrà”

Ai microfoni di News.Superscommesse Vanessa Leonardi, una delle giornaliste di punta di Sky Sport, che si trova a Praga in vista della finale di Conference League tra la Fiorentina ed il West Ham. Queste le sue parole:

Vanessa, parliamo della finale di Praga che sarà trasmessa in diretta da Sky Sport: quante chance, da 0 a 100, ha la Viola di poter portare a casa la coppa e perché?

Non mi posso sbilanciare perché è una finale, perché in una partita secca contano i dettagli e ci sono troppe variabili in gioco. Di certo la Fiorentina è una bella squadra, ha acquisito subito una mentalità europea, anche grazie al lavoro splendido di Italiano, sa giocare anche in stadi rumorosi con una personalità invidiabile. Basta guardare la partita contro l’Inter di Coppa Italia.

A proposito di Vincenzo Italiano, pensi che De Laurentiis abbia scelto lui per proseguire il fantastico ciclo aperto da Luciano Spalletti?

Io credo che l’allenatore della Fiorentina abbia un contratto e, come ha detto lo stesso Barone, verrà rispettato. Certo che con il suo modulo e credo calcistico garantirebbe continuità al progetto partenopeo ma, ripeto, ha un contratto.

Nico Gonzalez rimarrà alla Fiorentina il prossimo anno?

Io credo proprio di sì.

Parliamo di Inter e della finale che dovrà disputare ad Istanbul contro il Manchester City: affermare che i nerazzurri abbiano la rosa più forte in Italia e che possano giocarsela in una gara secca contro i giganti inglesi è azzardato?

No, hanno una rosa straordinaria, è la squadra più forte in Italia sulla carta e sono in tanti abituati a certi palcoscenici. Quindi, in gara secca, se la può giocare anche con quello che probabilmente è il team più forte al Mondo. Per me sarà fondamentale l’approccio alla partita: se esso sarà buono ed i nerazzurri non prenderanno subito una rete, potrebbero riuscire nell’impresa.

LE PAROLE DI PRADE PRIMA DELLA PARTENZA PER PRAGA