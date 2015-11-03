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Notizie Vanessa Leonardi Fiorentina

Il bacio tra Italiano e Vanessa Leonardi tutta finzione. La smentita della Fiorentina: "Solo scambio di battute"

19 aprile 2024 19:36

Vanessa Leonardi analizza: "Belotti può essere un leader in assenza di Arthur, Nico e Bonaventura"

22 febbraio 2024 14:10

Vanessa Leonardi: "Il contratto di Italiano verrà rispettato, l'ha detto Barone. Anche Nico credo rimarrà"

06 giugno 2023 16:56

Esclusiva Vanessa Leonardi: "Ecco come è cambiata la Fiorentina, io rilancerei Badelj"

18 gennaio 2020 14:45

Esclusiva Vanessa Leonardi: "Mi piace tantissimo il progetto di Commisso, Ribery punto di forza per puntare all'Europa"

31 ottobre 2019 16:20

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