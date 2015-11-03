Notizie Vanessa Leonardi Fiorentina

Il bacio tra Italiano e Vanessa Leonardi tutta finzione. La smentita della Fiorentina: "Solo scambio di battute"
19 aprile 2024 19:36
Vanessa Leonardi analizza: "Belotti può essere un leader in assenza di Arthur, Nico e Bonaventura"
22 febbraio 2024 14:10
Vanessa Leonardi: "Il contratto di Italiano verrà rispettato, l'ha detto Barone. Anche Nico credo rimarrà"
06 giugno 2023 16:56
Esclusiva Vanessa Leonardi: "Ecco come è cambiata la Fiorentina, io rilancerei Badelj"
18 gennaio 2020 14:45
Esclusiva Vanessa Leonardi: "Mi piace tantissimo il progetto di Commisso, Ribery punto di forza per puntare all'Europa"
31 ottobre 2019 16:20
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