Vanessa Leonardi analizza: “Belotti può essere un leader in assenza di Arthur, Nico e Bonaventura”

L’inviata di Sky Sport, Vanessa Leonardi, è intervenuta ai microfoni di Radio Bruno parlando della Fiorentina e dei problemi che emergono in casa viola. Le sue parole:

“Vedo sempre il solito Italiano. Con il Frosinone non poteva non essere soddisfatto. L’ultima partita che ho fatto è stata Fiorentina-Frosinone e quello che ho visto quel giorno è stato un grande apprezzamento nei confronti di Belotti. La Fiorentina deve recuperare i giocatori che sono fondamentali, perché solo così se la può giocare con tutti. Tutta la squadra è condizionata da queste assenze. Biraghi ha tanta personalità, tuttavia senza Arthur, Bonaventura e Nico Gonzalez mancano quei giocatori che hanno dalla loro l’esperienza internazionale. Dico Nico Gonzalez perché gioca con Messi in Nazionale. Belotti? Di certo può essere un vero leader, con lui in campo Nico e Ikonè hanno fatto una gara importante contro il Frosinone”.

