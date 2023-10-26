Bonaventura torna sulla finale di Conference: "Nessuno parlava. Sentivamo che potevamo vincerla"

Il mister mi chiede di non sbagliare mai perchè pensa che io debba essere il punto di riferimento per i miei compagni vista la mia esperienza

Il centrocampista della Fiorentina, Giacomo Bonaventura, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiarazioni:

"I miei ruoli? Dal punto di vista calcistico è stato difficile perchè ho avuto tanti allenatori e mi sono spostato in tanti ruoli. Il centrocampista è un ruolo in cui si deve avere dimestichezza in tutte le zone del campo.

La finale di Praga? Preparato la partita come sempre. Il mister ha un suo metodo per farlo e alla fine sapevamo tutto del West Ham. Quando siamo passati in svantaggio ero tranquillo. Il mio è stato un bellissimo gol, uno di quelli che mi ha emozionato di più.

Errore nel finale? Purtroppo abbiamo fatto l'errore sul gol loro dell'1-2 e non abbiamo avuto il tempo di recuperare. Una grande delusione, eravamo tutti delusi e non parlava nessuno perchè sentivamo che potevamo vincerla quella partita."

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