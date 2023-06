Saranno 9 mila i tifosi della Fiorentina a Praga. 6 mila allo stadio, 3 mila al maxischermo nella fan zone

La spedizione per Praga è pronta a partire. A due giorni dalla finalissima di Conference League contro il West Ham, in programma all’Eden Arena, Firenze si prepara a colorare di viola la capitale della Repubblica Ceca. Come ormai noto da tempo, a causa delle capienze ridotte dell’impianto, saranno poco meno di 6000 i privilegiati che assisteranno dal vivo all’ultimo atto della stagione. L’appello della Curva Fiesole di qualche giorno fa però ha avuto effetto. Oltre ai tifosi che sono riusciti a comprare i biglietti (esauriti nella giornata di sabato), a Praga si recheranno almeno oltre 3000 persone senza, come confermato anche dal sindaco Nardella. Le soluzioni scelte per raggiungere Praga sono molteplici.

C’è chi si è organizzato individualmente in aereo, magari avendo l’intuizione di acquistare il volo già prima di avere la certezza della partecipazione alla finale. I voli charter, che partiranno da Pisa e Bologna, sono quattro, e trasporteranno circa 720 persone. Partenza alle ore 10 di mercoledì e rientro in nottata, con un costo di 400 euro escluso il biglietto. Una volta arrivati all’aeroporto ci saranno degli shuttle gratuiti, con partenza ogni 15 minuti, che porteranno i tifosi nella fan zone.

La maggior parte invece arriverà tramite auto e pulmini per ammortizzare e dividere i costi. Una scelta adottata da tanti club, come quello di Malmantile ad esempio, che per raggiungere Praga ha deciso di affittare un minivan di nove posti per un costo di 730 euro. Le partenze sono previste già nella prima serata di martedì, dato le circa 10 ore di viaggio, con ritorno subito dopo la partita.

Anche in questo caso l’Uefa ha organizzato delle zone adibite a parcheggi, alle quali si potrà accedere solo dopo essersi registrati sul sito della federazione europea. La fan zone viola sarà quella di Výstavište, con apertura dalle ore 10. Non mancherà il maxischermo, per coloro che saranno senza biglietto. Il trasferimento dei tifosi dal Fan Meeting Point allo stadio sarà possibile tramite treni dedicati in partenza a partire dalle ore 17:45 presso la stazione Holešovice. Al termine della gara sarà possibile fare rientro al Fan Meeting Point con treni dedicati in partenza dalla stazione ferroviaria presso lo stadio.

Anche il Franchi intanto si prepara a tifare: la vendita dei biglietti online sta andando a gonfie vele. Oggi, a partire dalle 10, partirà anche la vendita al Fiorentina Point. Previste oltre 20mila persone, che al termine della gara dovranno lasciare lo stadio indipendentemente dal risultato.

