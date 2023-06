Ogbonna è tranquillo: “Ho già battuto la Fiorentina quando vestivo la maglia della Juventus”

Angelo Ogbonna, difensore italiano del West Ham, ex Torino e Juventus, ha parlato ai media ufficiali del club inglese a pochi giorni dalla finale contro la Fiorentina, queste le sue parole:

“La finale di Conference per noi è qualcosa di davvero eccitante ed emozionante per tutti noi, dai giocatori ai tifosi a tutto il club, sono entusiasta nello spogliatoio l’atmosfera è elettrizzante. Ho già battuto la Fiorentina quando vestivo la maglia della Juventus, ma dobbiamo rispettare i nostri avversari perché questa è una partita secca. Conosco il gioco italiano e faranno di tutto per vincere questa partita. Questo è una partita per cui è facile prepararsi perchè sai che c’è essere un risultato solo a disposizione, la vittoria”

