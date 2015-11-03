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Notizie Ogbonna Fiorentina

Ogbonna: “Fiorentina? Non chiudo nessuna porta. Io sottovalutato? Non sta a me dirlo. Non ho staccato la spina”

22 luglio 2024 08:42

Corriere dello Sport: “Ogbonna il colpo a zero della Fiorentina? Piace ma concorrenza del Bologna” 

21 luglio 2024 09:08

Ogbonna ricorda la finale di Praga: "Dispiace per la Fiorentina, ma era arrivato il nostro momento"

17 ottobre 2023 16:20

Ogbonna è tranquillo: "Ho già battuto la Fiorentina quando vestivo la maglia della Juventus"

04 giugno 2023 22:53

Ogbonna sicuro: "Conference League? La sentiamo nostra. Rispettiamo Fiorentina ma siamo preparati"

02 giugno 2023 11:07

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