Notizie Ogbonna Fiorentina

Ogbonna: “Fiorentina? Non chiudo nessuna porta. Io sottovalutato? Non sta a me dirlo. Non ho staccato la spina”
22 luglio 2024 08:42
Corriere dello Sport: “Ogbonna il colpo a zero della Fiorentina? Piace ma concorrenza del Bologna”
21 luglio 2024 09:08
Ogbonna ricorda la finale di Praga: "Dispiace per la Fiorentina, ma era arrivato il nostro momento"
17 ottobre 2023 16:20
Ogbonna è tranquillo: "Ho già battuto la Fiorentina quando vestivo la maglia della Juventus"
04 giugno 2023 22:53
Ogbonna sicuro: "Conference League? La sentiamo nostra. Rispettiamo Fiorentina ma siamo preparati"
02 giugno 2023 11:07
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