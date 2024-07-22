Ogbonna: “Fiorentina? Non chiudo nessuna porta. Io sottovalutato? Non sta a me dirlo. Non ho staccato la spina”

Non voglio fare esperienze, voglio solo giocare a calcio

Angelo Ogbonna, svincolatosi dopo 9 anni dal West Ham, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport: “Non ho ancora staccato la spina. Ho 36 anni, ma sto bene sia fisicamente che di testa. Mi alleno con un preparatore per essere pronto ogni giorno in caso arrivi una nuova offerta per me. Io non voglio fare esperienze, voglio giocare a calcio e guardare solo il lato puramente sportivo. Si parla di Fiorentina e Bologna in Italia, ma non chiudo nessuna porta, né in Europa né nel mondo. E' un onore per me oggi essere il primo italiano dopo Zola per presenze in Premier League (oltre 200). Vincere la Conference è stato il coronamento dei miei sforzi di ben 9 anni. Io sottovalutato? Ho solo lavorato duro, non sta a me dirlo. Inizialmente non è stato facile ambientarsi al calcio inglese, devi essere un difensore duttile e rapido e, oggi lo sono. Tutti parlano di questo abisso tra club di Premier e club di Serie A, io, in patria manco da 9 anni, ma non ho mai sentito granché questo divario”.

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