I convocati della Fiorentina per la tournée in Inghilterra: out Nzola, Lucchesi e Pierozzi. C'è Ikonè
Tra i giovani assente anche Distefano. Nessun problema, invece, per Barak (appena tornato dalle vacanze) e Pongracic: tutte le scelte di mister Raffaele Palladino
La Fiorentina ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la tournée inglese che inizierà a partire da domani quando i Viola voleranno proprio in Inghilterra. La Fiorentina affronterà il Bolton, il Preston e l'Hull City in gare amichevoli e mister Raffaele Palladino ha deciso di lasciare a casa Nzola, Lucchesi, Distefano e Pierozzi. Ci sono, invece, i nuovi arrivati Pongracic e Kean ma a sorpresa sarà presente anche Ikonè che, dopo una prima settimana di ritiro ai margini, è rientrato nel gruppo squadra.
AMATUCCI Lorenzo, 2004
BARÁK Antonin, 1994
BARONCELLI Leonardo, 2005
BIANCO Alessandro, 2002
BIRAGHI Cristiano, 1991
BREKALO Josip, 1998
CAPRINI Maat Daniel, 2006
CHRISTENSEN Oliver (P), 1999
COMUZZO Pietro, 2005
CORDEIRO DOS SANTOS Domilson, 1998
FORTINI Niccolò, 2006
IKONE Nanitamo Jonathan, 1998
INFANTINO Gino, 2003
KAYODE Michael Olabode, 2004
KEAN Bioty Moise, 2000
KOUADIO Eddy Nda Konan, 2006
KOUAME Kouakou Christian Michael, 1997
KRASTEV Dimo Nikolaev, 2003
LEONARDELLI Pietro (P), 2006
MANDRAGORA Rolando, 1997
MARTINELLI Tommaso (P), 2006
MUNTEANU Louis, 2002
PARISI Fabiano, 2000
PONGRAČIĆ Marin, 97
RANIERI Luca, 1999
RUBINO Tommaso, 2006
SOTTIL Riccardo, 1999
TERRACCIANO Pietro (P), 1990
NZOLA POTREBBE ESSERE IL SOSTITUTO DI RETEGUI AL GENOA
https://www.labaroviola.com/tmw-retegui-corteggiato-da-juve-e-roma-in-caso-di-addio-il-genoa-va-su-nzola-in-uscita-dalla-fiorentina/261478/