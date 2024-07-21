I convocati della Fiorentina per la tournée in Inghilterra: out Nzola, Lucchesi e Pierozzi. C'è Ikonè

Tra i giovani assente anche Distefano. Nessun problema, invece, per Barak (appena tornato dalle vacanze) e Pongracic: tutte le scelte di mister Raffaele Palladino

La Fiorentina ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la tournée inglese che inizierà a partire da domani quando i Viola voleranno proprio in Inghilterra. La Fiorentina affronterà il Bolton, il Preston e l'Hull City in gare amichevoli e mister Raffaele Palladino ha deciso di lasciare a casa Nzola, Lucchesi, Distefano e Pierozzi. Ci sono, invece, i nuovi arrivati Pongracic e Kean ma a sorpresa sarà presente anche Ikonè che, dopo una prima settimana di ritiro ai margini, è rientrato nel gruppo squadra.

AMATUCCI Lorenzo, 2004

BARÁK Antonin, 1994

BARONCELLI Leonardo, 2005

BIANCO Alessandro, 2002

BIRAGHI Cristiano, 1991

BREKALO Josip, 1998

CAPRINI Maat Daniel, 2006

CHRISTENSEN Oliver (P), 1999

COMUZZO Pietro, 2005

CORDEIRO DOS SANTOS Domilson, 1998

FORTINI Niccolò, 2006

IKONE Nanitamo Jonathan, 1998

INFANTINO Gino, 2003

KAYODE Michael Olabode, 2004

KEAN Bioty Moise, 2000

KOUADIO Eddy Nda Konan, 2006

KOUAME Kouakou Christian Michael, 1997

KRASTEV Dimo Nikolaev, 2003

LEONARDELLI Pietro (P), 2006

MANDRAGORA Rolando, 1997

MARTINELLI Tommaso (P), 2006

MUNTEANU Louis, 2002

PARISI Fabiano, 2000

PONGRAČIĆ Marin, 97

RANIERI Luca, 1999

RUBINO Tommaso, 2006

SOTTIL Riccardo, 1999

TERRACCIANO Pietro (P), 1990

NZOLA POTREBBE ESSERE IL SOSTITUTO DI RETEGUI AL GENOA

https://www.labaroviola.com/tmw-retegui-corteggiato-da-juve-e-roma-in-caso-di-addio-il-genoa-va-su-nzola-in-uscita-dalla-fiorentina/261478/