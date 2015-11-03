Notizie Tournee Inghilterra Fiorentina

Pongracic: "Mi manca il gol. Per essere un grande difensore devo farne 3 o 4 a stagione"
31 luglio 2025 19:16
Pongracic: "Il sogno è arrivare in Champions e vincere la Conference. Vogliamo stare tra le top 5 in Italia"
31 luglio 2025 19:05
TMW, Nessun problema per Gudmundsson. Lavoro specifico per prevenire infortuni muscolari
29 luglio 2025 17:41
Ranieri: "Dobbiamo migliorare la scorsa stagione, ora dobbiamo pedalare. Un orgoglio essere capitano"
28 luglio 2025 19:34
Dall'Inghilterra, Primo allenamento per la Fiorentina: assenti Gudmundsson e Mandragora
28 luglio 2025 18:40
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