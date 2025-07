La Fiorentina ha iniziato da poco più di una mezz’ora il primo allenamento della tournée in terra inglese. Gli uomini di Stefano Pioli sonoscesi in campo nel centro sportivo della Nazionale inglese, St. George’s Park, a Burton upon Trent. Gli assenti alla seduta di oggi, come riportano i colleghi di Firenze Viola, sono Albert Gudmundsson e Rolando Mandragora.