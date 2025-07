TMW, Nessun problema per Gudmundsson. Lavoro specifico per prevenire infortuni muscolari

Fiorentina impegnata nella seconda parte del ritiro estivo in Inghilterra, in attesa delle amichevoli dei prossimi giorni contro Leicester (domenica 3 agosto), Nottingham Forest (martedì 5 agosto) e Manchester United (sabato 9 agosto).

Come scrive TMW, Il gruppo di Stefano Pioli si sta allenando in preparazione dell’avvio di stagione ed in questi giorni in Inghilterra l’islandese Albert Gudmundsson sta svolgendo un lavoro personalizzato. Nessun problema fisico rilevante per l’ex Genoa, che ha già saltato le amichevoli contro Carrarese e Grosseto: l’idea della Fiorentina è quella di fargli svolgere un lavoro specifico per portarlo alla forma migliore e per prevenire eventuali problematiche muscolari nel corso della stagione. A parte anche Rolando Mandragora, anche lui impegnato in un lavoro di potenziamento precedentemente concordato con lo staff.