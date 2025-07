Pongracic: “Mi manca il gol. Per essere un grande difensore devo farne 3 o 4 a stagione”

Nel corso dell’intervista ai microfoni di Radio Bruno, il difensore della Fiorentina, Marin Pongracic, si è soffermato anche sul suo punto debole in fase realizzativa. Queste le sue parole:

“Non ho ancora segnato in Italia? Questa cosa mi manca, serve per diventare un top difensore fare 3, 4 o 5 gol. Il colpo di testa specialmente offensivo non è un mio punto di forza, ancora non ho il timing perfetto. Forse anche quando salto, dovrei saltare più in alto. Sono uno che si arrabbia con sé stesso quando sbaglia qualcosa, voglio essere sempre la versione migliore di me stesso. Anche in allenamento siamo competitivi e tutti vogliono vincere.”