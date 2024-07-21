Corriere dello Sport: “Ogbonna il colpo a zero della Fiorentina? Piace ma concorrenza del Bologna” 

Fiorentina a caccia di un difensore affidabile

Possibile interesse viola per Angelo Ogbonna. Il centrale di 36 anni al momento è svincolato ma vanta un curriculum lungo tra Torino, Juventus e West Ham. In Inghilterra con la maglia degli Hammers ha giocato 249 gare. In Italia ci starebbe pensando anche il Bologna di Vincenzo Italiano consapevole di inserire un elemento di sicura affidabilità, da presenze e minutaggio sì ridotti, ma utile a squadre che saranno impegnate su più fronti. Ogbonna si aggiungerebbe a Martinez Quarta, Ranieri e Pongracic in quella che sarebbe una fisionomia quasi definitiva al reparto arretrato, completato magari da Comuzzo in caso di conferma da parte del tecnico Palladino. La ricerca del quarto centrale è iniziata e la lotta per Ogbonna potrebbe portare ad un nuovo scontro con il Bologna di Italiano. Lo scrive il Corriere dello Sport.

GALLIANI SU COLPANI

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