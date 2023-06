Ogbonna sicuro: “Conference League? La sentiamo nostra. Rispettiamo Fiorentina ma siamo preparati”

Il difensore del West Ham, Angelo Ogbonna, è stato intervistato dai taccuini del Corriere dello Sport alla luce del countdown per la finale di Conference League contro la Fiorentina il 7 giugno a Praga: “La Coppa? La sentiamo nostra e può dare tutto un altro senso alla stagione”. Sulla Viola invece ha un’idea ben chiara: “Voi dite che gioca bene e spreca qualche gol di troppo, giusto? Bene, siamo preparati. È una squadra forte, che palleggia e ama il gioco verticale, con un allenatore ambizioso come Italiano.

Rispettiamo la squadra e rispettiamo la sua storia. Io sono cresciuto con i gol di Batistuta e le giocate di Rui Costa”. Mentre sul dubbio Jovic-Cabral del tecnico dei gigliati, Ogbonna ha riconosciuto che “fossi in Italiano avrei tanti dubbi: sono entrambi tanta roba. Non vi dico chi preferisco per le mie caratteristiche sennò lui fa giocare l’altro”. Lo riporta TMW.

