Ogbonna ricorda la finale di Praga: “Dispiace per la Fiorentina, ma era arrivato il nostro momento”

Angelo Ogbonna, giocatore del West Ham, ha presenziato all’evento ‘Italia-Inghilterra, derby d’Europa’ in scena all’ambasciata italiana a Londra in occasione della sfida di questa sera. Nell’occasione, parlando del tecnico Moyes, è tornato sulla finale di Conference vinta ai danni della Fiorentina: “Da quando è arrivato Moyes come allenatore le cose sono cambiate, dopo il Covid tutta la società s’è compattata e abbiamo trovato risultati positivi come la vittoria della Conference. Dispiace per la Fiorentina ma era arrivato il nostro momento. Negli ultimi tre anni il West Ham è cresciuto molto anche a livello europeo”.

