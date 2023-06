In caso di trionfo la Fiorentina giovedì aprirà il Franchi. Stadio aperto fino a mezzanotte il 7 giugno

Tre giorni alla finale di Conference tra Fiorentina e West Ham. La società viola ha deciso di aprire il Franchi il giorno della gara per permettere la visione ai maxischermi per chi resterà a Firenze, in poco più di 24 ore dall’apertura della vendita, i biglietti stanno andando letteralmente a ruba e restano solo pochi posti disponibili sul portale Viva Ticket. Per decisione del Prefetto però, lo stadio sarà aperto solo per la visione della gara (i residenti di Campo di Marte non erano contentissimi di una possibile festa fino all’alba).

In caso di vittoria dunque non ci sarà la festa al Franchi come è avvenuto nel 1996 dopo la vittoria della Coppa Italia con la squadra che tornando da Bergamo ha portato la Coppa ai tifosi che hanno aspettato festanti allo stadio Batistuta e compagni. In caso di vittoria la festa sarà fatta il giorno dopo, ovvero giovedì 8 giugno al Franchi a partire dalle ore 21. La squadra, qualsiasi sia il risultato finale, farà ritorno a Firenze subito dopo la partita.

FIORENTINA INFASTIDITA DALLE VOCI SU ITALIANO AL NAPOLI