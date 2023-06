La Fiorentina è molto infastidita dall’interesse del Napoli per Italiano a pochi giorni dalla finale

Questo quello che scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport riguardo Vincenzo Italiano accostato al Napoli per il dopo Luciano Spalletti:

“La forte candidatura di Vincenzo Italiano alla successione di Luciano Spalletti per la guida del Napoli scudettato, sta un po’ disturbando l’ambiente viola che si chiede se il tecnico capace di trascinare la Fiorentina a due finali potrebbe essere distratto dalla voce insistente. Conoscendolo, è concentrato solo su quello che potrebbe essere un bel fiore all’occhiello per lui (coppa alla sua prima esperienza europea) ma qualche dubbio resta. Le radio e i siti che si occupano del club gigliato danno molto spazio, ovviamente, alla finale di Conference League che darebbe un trofeo alla Viola dopo tanti anni, ma a fianco c’è sempre un articolo sul problema Italiano. Perché deve restare, perché potrebbe andar via. Il presidente del Napoli aspetterà la finale di Conference League per farsi avanti ufficialmente, per non alimentare i rumori di fondo, ma se poi Commisso gli dirà che vuole tenersi Italiano, rispetterà la decisione e andrà su altre strade. Ma in questo caso conterà molto il volere del tecnico stesso”.

In questi giorni Italiano ha allontanato i bisbigli del mercato, o meglio, ha detto di non ascoltarli e di essere concentrato sulla squadra: «Le voci su di me al Napoli? Non mi interessano e non mi fanno provare orgoglio. Le uniche voci che sento e ascolto in questo momento sono quelle dei miei giocatori».

LE PAROLE DI CIRO VENERATO