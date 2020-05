La Premier League potrà ripartire dopo il 1° giugno. Il Governo inglese infatti ha comunicato che in Inghilterra lo sport professionistico, seppur e porte chiuse, potrà ripartire dopo il 1° giugno. La tabella per la fase 2 è stata pubblicata dal Governo britannico e stabilisce come le diverse attività possano svolgersi in sicurezza: la road map non partirà prima dell’inizio del mese di giugno e consente gli eventi sportivi ma solo a porte chiuse.

Dal governo di Boris Johnson arriva dunque il via libera agli “eventi culturali e sportivi nella modalità delle porte chiuse, evitando il rischio di contatti sociali su larga scala” a partire dal mese di giugno, seppur appunto senza la presenza di spettatori sugli spalti: il calcio in Inghilterra, ricordiamo, è ufficialmente fermo dallo scorso 13 marzo come misura di prevenzione per il diffondersi della pandemia.

Una buona notizia per i club di Premier League che più volte hanno espresso la volontà, alle giuste condizioni di sicurezza, di portare a termina la stagione, adesso ferma alla 29^ giornata con il Liverpool primo in classifica a +25 punti su Manchester City (che ha disputato una gara in meno rispetto ai Reds). Resta adesso da capire la data che verrà individuata come quella giusta per far ripartire il campionato.

Gianlucadimarzio.com