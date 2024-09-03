Il report FIFA sulla sessione di mercato estiva: Italia 2° con 747 mln di euro, medaglia d'oro Inghilterra

Il report della FIFA sulla finestra di mercato estiva del 2024-2025

La FIFA ha pubblicato il report ufficiale relativo al mercato estivo del 2024, evidenziando un significativo incremento nel numero di trasferimenti nel calcio maschile. Rispetto all'anno precedente, i trasferimenti sono aumentati del 4,8%, portando il totale delle operazioni a 11.000 per un valore complessivo di 6,4 miliardi di dollari. Questo dato riflette una crescita del movimento economico nel mondo del calcio, con una media di spesa per trasferimento pari a circa 2,98 milioni di dollari.

In Inghilterra, la spesa per il calciomercato ha sfiorato 1,7 miliardi, in calo rispetto ai 2 miliardi dell'anno precedente. In Italia, gli acquisti hanno raggiunto un valore di 747 milioni di euro, mentre in Francia sono stati spesi 697 milioni. La Spagna ha totalizzato 599 milioni, seguita dalla Germania con 572 milioni. L'Arabia Saudita, che l'anno scorso aveva investito 875 milioni di dollari, ha ridotto significativamente la spesa quest'anno, fermandosi a 431 milioni.

Tuttavia, è interessante notare che la maggior parte delle transazioni, il 70%, riguarda trasferimenti a parametro zero, senza costi di trasferimento per i club acquirenti. Soltanto il 20% delle operazioni ha comportato un esborso finanziario per il club venditore, evidenziando una tendenza verso il consolidamento di operazioni a basso costo o senza spesa, nonostante l'enorme somma complessiva movimentata. Questo report offre uno sguardo dettagliato su come le dinamiche del mercato stiano evolvendo, con un focus crescente sulla gestione oculata delle risorse finanziarie da parte dei club.

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