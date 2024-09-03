Ag. De Gea: "Ha detto subito sì alla Fiorentina. Un amore a prima vista. Ha rifiutato Premier e Liga"

Questa è stata un'operazione facile rispetto a Gudmundsson. Tutto è stato chiuso velocemente

Valerio Giuffrida ha anche contribuito all'arrivo a Firenze di David De Gea, queste le sue parole a Radio Sportiva: "Nonostante sia stato fermo un anno, ha rifiutato tante proposte da club di Premier League e Liga. Alla Fiorentina ha risposto subito di sì. Questa è stata un'operazione facile rispetto a Gudmundsson. Il motivo? C'erano solo due interlocutori e da ambo le parti amore fin da subito, tutto è stato velocissimo".

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