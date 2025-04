Il Liverpool vince la Premier ma Chiesa rischia di non prendere la medaglia, non ha 5 presenze

Il Liverpool è campione d’Inghilterra per la ventesima volta nella sua storia e a far festa è anche un calciatore italiano, anche se non è stato tra i protagonisti della cavalcata trionfale della squadra di Arne Slot. Federico Chiesa immaginava di essere decisamente più incisivo in una stagione esaltante per i Reds, ma l’infortunio subito a fine settembre lo ha frenato e lo ha fatto finire indietro nelle gerarchie del tecnico olandese, che gli ha concesso pochissime occasioni per mostrare il suo potenziale.

L’ex giocatore di Fiorentina e Juventus è rimasto fuori quasi due mesi e mezzo, ritrovando il campo solo il 18 dicembre nella sfida di Coppa di Lega contro il Southampton. Dodici presenze totali, di cui tre da titolare, con due reti all’attivo (una inutile in finale di Carabao contro il Newcastle, l’altra in FA Cup contro l’Accrington). Chiesa è diventato, dopo Mario Balotelli e Federico Macheda, il terzo giocatore italiano a vincere la Premier ma, a causa delle rigide regole imposte dalla Lega inglese, rischia di non ricevere la medaglia destinata ai vincitori.

Il premio infatti viene assegnato soltanto a chi abbia messo insieme almeno 5 presenze in campionato; Chiesa è attualmente fermo a 4 (zero da titolare), ma è probabile che Slot dia spazio nelle ultime giornate ai giocatori fin qui meno impiegati, in modo da scongiurare un nuovo caso Macheda: nel 2008/09 servivano 10 presenze e l’ex Manchester United ne collezionò solo 4, perdendo così la possibilità di ricevere il prezioso ricordo. Lo scrive Tuttomercatoweb