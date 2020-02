La Serie A vuole assomigliare un po’ di più alla Premier League. E dalla prossima stagione lo farà per quanto riguarda i numeri di maglia. Sì, perché come riporta calcioefinanza.it, la Serie A introdurrà il font unico per tutte le squadre per quanto riguarda i numeri e i nomi sulle maglie. Non toccherà più allo sponsor tecnico, quindi, disegnare il tutto, ma sarà uniformato.

Una scelta in stile Premier League, che adotta il font unico dal 1997, e che è stato modificato ogni 10 anni, nel 2007 prima e nel 2017 poi. Serie A come il campionato inglese, quindi, ma non solo, visto che anche in Ligue 1, in Portogallo e nei campionati minori inglesi c’è il font unico.

