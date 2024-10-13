Uno scandalo scuote l'Inghilterra, una stella della Premier League accusata di stupro. Pagata cauzione

Grossi guai per un grande giocatore della Premier League accusata di stupro. La polizia ha preso il suo DNA ed ha pagata la cauzione

La Premier League è di nuovo sotto shock. A detta di The Sun, una stella del massimo campionato inglese e del calcio internazionale è stata infatti arrestata con l'accusa di aver violentato una giovane donna in un hotel del West End. Il calciatore, ventenne, è stato trattenuto dalla polizia nell'esclusivo Corinthia Hotel di Whitehall Place, a Westminster, dove sarebbe avvenuta la presunto violenza.

Secondo una fonte interrogata dal tabloid, la donna di circa 20 anni era tornata in albergo con il giocatore dopo averlo incontrato in un bar del centro di Londra. La suddetta afferma di essere stata aggredita e violentata dal calciatore, che non può essere nominato per motivi legali. La polizia lo ha arrestato in albergo per il presunto stupro poco prima delle 10 di quella mattina e l'incriminato è stato portato alla stazione di polizia di Charing Cross, prima di essere interrogato per tutto il giorno in presenza di un avvocato.

Al sospettato sono stati prelevati un tampone di DNA, una foto segnaletica e le impronte digitali, come avviene di routine per chiunque venga arrestato. Il giocatore è stato poi rilasciato su cauzione fino a metà dicembre, in attesa di ulteriori indagini della polizia. A quanto risulta, il giocatore negherebbe lo stupro. Nell'ambito delle indagini, la polizia ha effettuato un esame forense della camera da 750 sterline a notte del calciatore e sta analizzando i filmati delle telecamere a circuito chiuso dell'hotel. Lo riporta TMW

LE PAROLE DI GUARDIOLA SU BAGGIO E NON SOLO, IL SUO INTERVENTO A CHE TEMPO CHE FA

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