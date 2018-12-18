Clamoroso United, Josè Mourinho si è dimesso da allenatore. Il comunicato del club

José Mourinho si è dimesso da allenatore del Manchester United. In un comunicato il Manchester United scrive: «Il club desidera ringraziare Jose per il lavoro svolto durante la sua permanenza al Manch...

José Mourinho si è dimesso da allenatore del Manchester United. In un comunicato il Manchester United scrive: «Il club desidera ringraziare Jose per il lavoro svolto durante la sua permanenza al Manchester United e gli augura grande successo in futuro. Un nuovo allenatore sarà nominato fino alla fine della stagione in corso, mentre il club condurrà un accurato processo di selezione di un nuovo tecnico per la prossima stagione».

Corriere.it