La Premier League è sempre un passo avanti: tifosi potranno ascoltare audio tra arbitro e Var

La Premier League è pronta a lanciare una grande novità: il massimo campionato di calcio inglese – secondo quanto riportato da The Telegraph – consentirà agli spettatori di ascoltare le conversazioni tra l’arbitro e i funzionari del VAR in occasione dello scontro tra Leicester e Liverpool in programma lunedì sera.

Sarà una prima volta storica da quando il VAR è stato introdotto anche nel campionato inglese, grazie all’intuizione del capo del PGMOL (Professional Game Match Officials Board) Howard Webb. È opinione diffusa che questo esperimento sia stato qualcosa per cui Webb ha spinto in maniera particolare, per migliorare lo standard arbitrale sotto la sua gestione.

L’ex direttore di gara della Premier League si unirà a Jamie Carragher e Gary Neville nello studio di Sky Sports prima del match in programma al King Power Stadium. Webb guiderà gli spettatori attraverso filmati e audio di accompagnamento per una serie di chiamate del VAR effettuate durante la stagione 2022/23 con l’obiettivo di educare i tifosi sul motivo per cui sono state prese le decisioni.

Tuttavia, è opinione comune che i vertici della Premier League e del PGMOL stiano prendendo in considerazione la possibilità di rendere disponibile regolarmente l’audio degli arbitri e dei funzionari del VAR. Lo riporta Calcio e Finanza.

