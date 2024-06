Corriere dello Sport: “La Fiorentina venderà Kayode solo per minimo 30 milioni”

Quella di Micheal Kayode sarà un’estate molto intensa. Per Palladino il talento italiano sarà uno dei perni su cui costruire la nuova Fiorentina. Dopo aver disputato un’ottima prima stagione tra i grandi però, ha attirato l’attenzioni di molti club, specialmente dalla Premier. Tottenham, Arsenal, Bornemouth e Aston Villa i primi club a sondare il terreno, con i Villans che hanno presentato anche una prima offerta da 15 milioni rimandata al mittente. La Fiorentina infatti, in accordo con l’allenatore, non ha nessuna intenzione di privarsi del giovane terzino, o almeno solo davanti ad un’offerta ritenuta adeguata. Quale sarebbe l’offerta adeguata? La Fiorentina ha deciso che Kayode non si muoverà per meno di 30 milioni e forse non potrebbero bastare. Lo riporta il Corriere dello Sport.

