Malusci: "San Siro mette sempre soggezione, ma il Milan è perfetto per come gioca la Fiorentina"

L'ex difensore viola ha detto la sua opinione riguardo alla partita di sabato sera tra Fiorentina e Milan a San Siro

A Radio Bruno l'ex difensore Alberto Malusci ha detto la sua opinione in vista della gara contro il Milan di sabato sera: "Il Milan è forte, però non vive un bel momento e per come gioca, sarebbe l'avversario perfetto per noi visto che attaccano in tanti e non hanno dei grandissimi difensori, infatti prendono molti gol e anche a Napoli hanno preso delle reti assurde per le disattenzioni. Giocare a San Siro non è mai semplice per noi perché è uno stadio storico che mette soggezione, ma non esiste una situazione migliore per la Fiorentina per andare a Milano. Siamo sempre stati bravi a chiuderci e a ripartire e contro di loro possiamo essere letali giocando così."

Sulla difesa: "Pongracic mi è sempre piaciuto anche quando veniva criticato perché ha il fisico perfetto per essere un grande difensore, ora che è entrato in forma è dura levarlo, infatti Comuzzo è diventato una riserva e gioca molto meno di prima con la sua esplosione. Rimane un bel talento, però ora è giusto rifiati un po', inoltre anche Mari è diventato un punto fisso nel 3-5-2 perché è il vero regista difensivo ed è un uomo di assoluta garanzia."