Di Marzio: “Fiorentina su Almqvist, pronto a tornare in Italia in prestito gratuito. Concorrenza Roma”

Dopo l’esperienza in prestito al Lecce, Pontus Almqvist è tornato al Rostov. Il contratto dello svedese con i russi è in scadenza nel 2025, e l’esterno d’attacco partirà in prestito gratuito. Al classe ’99 piacerebbe tornare in Italia, ed è stato sondato da Fiorentina e Roma. Fiorentina e Roma hanno mosso dei sondaggi informativi per lui nelle scorse settimane ma senza ancora affondare, ma la sensazione è che i russi – anche a causa della situazione legata alla guerra – possano lasciarlo partire in prestito gratuito. Il contratto in scadenza nel 2025, inoltre, permette alle varie squadre di prendere in prestito il giocatore e assicurarselo eventualmente a zero nella prossima stagione. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

