Cataldi ricorda Suor Paola: "Sei stata d'ispirazione per me, hai dedicato la tua intera vita al prossimo"

Ieri sera, a 77 anni, ci ha lasciati Suor Paola, celebre tifosa della Lazio. Tanti i volti del calcio che hanno voluto renderle omaggio, tra questi anche Danilo Cataldi, cresciuto nella Lazio e attual...

Ieri sera, a 77 anni, ci ha lasciati Suor Paola, celebre tifosa della Lazio. Tanti i volti del calcio che hanno voluto renderle omaggio, tra questi anche Danilo Cataldi, cresciuto nella Lazio e attualmente in prestito alla Fiorentina. Il centrocampista viola ha pubblicato poco fa una storia instagram con una foto della donna, dedicandole un pensiero: "Una persona incredibile, una donna che ha dedicato la sua intera vita al prossimo. Vedere quanto di bene hai fatto è stato fonte di ispirazione e di riflessione per me e per la mia famiglia. Grazie Suor Paola".