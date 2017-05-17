Fallimento di Mazzarri al Watford, i giocatori chiedono la cessione in caso di permanenza del tecnico

Adesso Walter Mazzarri al Watford ha le ore contate, probabile anche un esonero in tempi brevissimi

Un'intera stagione sulle montagne russe, ma ora Walter Mazzarri sembra essere arrivato al capolinea della sua avventura al Watford. Nonostante il raggiungimento dell'obiettivo-salvezza l'allenatore italiano vede allontanarsi la conferma. Già, perché in Inghilterra le voci di un imminente licenziamento si fanno sempre più insistenti. Gli ultimi rumors arrivano dal Daily Mail, dove si parla di una forte pressione da parte dei giocatori per fare fuori il tecnico italiano. Il motivo principale? La scarsa conoscenza della lingua inglese. Secondo il tabloid, infatti, i calciatori sono stufi di ricevere indicazioni in italiano e si trovano spesso disorientati, in allenamento ma anche in partita.

Non solo: a infastidire una parte dei calciatori del Watford anche il fatto che Mazzarri lasci poca libertà alla squadra durante la settimana. La frattura pare insanabile, tanto che alcuni giocatori avrebbero chiesto la cessione nel caso in cui Mazzarri venisse confermato anche per la prossima stagione. Una sorta di esodo che il club, ovviamente, vuole evitare. Per tutti questi motivi i dirigenti del Watford sono già al lavoro per trovare un sostituto.

Gazzetta.it