Turnover, rimonta e vittoria per il Crystal Palace che ribalta il Newcastle, doppietta per Mateta

Morale a mille per il Crystal Palace di Glasner che dopo aver vinto nettamente 3-0 contro la Fiorentina, trova la vittoria a tempo scaduto anche contro il Newcastle in Premier League.
La squadra inglese, prossima avversaria della Fiorentina in Conference League, supera la squadra di Sandro Tonali per 2-1 dopo essere andata sotto.
Ampio turnover per il tecnico Oliver Glasner, che cambia diversi uomini inserendo molti titolari solo nell’ultima mezz’ora. Giocatori come Ismaïla Sarr, Adam Wharton e Jean-Philippe Mateta, partiti inizialmente dalla panchina nonostante fossero titolari nel match precedente, entrano a gara in corso; Daichi Kamada viene invece schierato negli ultimi 15 minuti.
Dopo il vantaggio iniziale del Newcastle, il Crystal Palace trova il pareggio a dieci minuti dalla fine con Mateta, che si ripete poi nei minuti di recupero trasformando il calcio di rigore decisivo per il 2-1 finale.
Domenica perfetta per il Crystal Palace che fa riposare qualche titolare e ottiene la vittoria in extremis contro il Newcastle
Morale a mille per il Crystal Palace di Glasner che dopo aver vinto nettamente 3-0 contro la Fiorentina, trova la vittoria a tempo scaduto anche contro il Newcastle in Premier League.