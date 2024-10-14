Corriere dello Sport: "Kayode ha giocato poco, Liverpool alla finestra. La Fiorentina chiede 30 milioni"

Diversi club di Premier interessati a Kayode

Non solo Parisi, anche per Kayode lo spazio in stagione è veramente poco. In estate c'era stato l'interessamento di vari club della Premier: Tottenham, Aston Villa, Newcastle e Bournemouth avevano bussato alla porta di Pradè. L'offerta giusta, ovvero 30 milioni, non è mai arrivata e lo stesso giocatore ha gradito la permanenza a Firenze.

Attualmente però, in stagione solo Moreno ha collezionato meno minuti disputati e la Premier torna a farsi sentire. Il Liverpool lo ha inserito nella lista dei desideri, e a gennaio se il minutaggio del classe 2004 dovesse rimare questo allora potrebbero essere prese delle valutazioni. Lo riporta Il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-parisi-nel-mirino-del-milan-per-gennaio-ipotesi-prestito-con-riscatto-o-cessione-definitiva/272390/