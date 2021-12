Dall’Inghilterra, l’Arsenal per prendere Vlahovic già a gennaio offrirà alla Fiorentina 80 milioni

Secondo quanto riporta il The Sun, l’Arsenal vuole convincere Dusan Vlahovic ad accettare il progetto dei Gunners già a gennaio e ha pronta un’offerta da 80 milioni di euro per la Fiorentina. Offerta che secondo i media inglesi sarebbe decisamente più alta dell’ultima presentata alla dirigenza viola, l’obiettivo dell’Arsenal sarebbe quello di prendere subito il calciatore per battere la concorrenza della Juventus, ma anche di Inter e Milan che vogliono il bomber serbo classe 2000.

