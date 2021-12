Graziani su Castrovilli: “Non ha la rabbia di recuperare. Dopo i primi soldi si pensa alle macchine”

L’ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani nel corso del suo intervento a Radio Bruno, ha parlato di Gaetano Castrovilli e della sua situazione in questa stagione, queste le parole di Graziani:

“Recuperiamo Castrovilli perchè un peccato mortale vederlo vivacchiare in questa maniera, ma c’è bisogno che lui ci metta tanto del suo. Non lo vedo con quella rabbia di recuperare il tempo che sta perdendo perchè purtroppo i ragazzi arrivano, dopo una stagione buona iniziano a guadagnare troppo e vogliono la bella macchina, l’orologio tutto d’oro, il capo firmato e si dimenticano che devono andare tutti i giorni al campo a migliorarsi. So che la società sta facendo molto, Italiano deve dargli una bella strigliata, spero che Italiano faccia questo ragionamento. Castrovilli è un talento straordinario ma adesso deve metterci del suo per recuperare” conclude Graziani.