Ceccarini rivela: “Un club di Premier League su Castrovilli ma nessuna trattativa. Rinnovo fermo”

Niccolò Ceccarini ha parlato a Radio Toscana sulle ultime mosse di mercato della Fiorentina e si è soffermato sulla situazione legata a Gaetano Castrovilli. Ecco le sue parole:

“C’è da segnalare per Castrovilli l’interessamento di un club di Premier League. Non c’è ad oggi una vera e propria trattativa. È stato manifestato l’interesse per il giocatore a scadenza con la società viola nel 2024. La questione rinnovo oggi è ancora ferma. Ci sono anche altri club interessati al giocatore, ma più per prenderlo a parametro zero, non oggi”.

SFUMA UN EX OBIETTIVO DELLA FIORENTINA: DEMIRBAY VA IN TURCHIA