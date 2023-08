Niente Fiorentina per Demirbay: il centrocampista si trasferisce al Galatasaray in Turchia

Dopo aver sistemato l’attacco con il triplo colpo Icardi-Bakambu-Zaha, il Galatasaray continua a rinforzare la rosa per recitare un ruolo da protagonista anche nella prossima stagione. È ormai fatta per Kerem Demirbay, uno dei nomi che erano stati fatti il centrocampo della Lazio di Maurizio Sarri e della Fiorentina di Vincenzo Italiano: il centrocampista, il cui contratto con il Bayer Leverkusen scadrà il prossimo 30 giugno, arriverà stasera a Istanbul per firmare il contratto. Lo riporta TMW.

