Simeone chiama Amrabat all’Atletico Madrid? “Abbiamo bisogno di un centrocampista”

Il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo AS ha esplicitamente richiesto un nuovo centrocampista da inserire nel suo scacchiere. I Colchoneros sono stati tra i primi club ad interessarsi a Sofyan Amrabat e hanno sondato il terreno con la Fiorentina. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore argentino:

“Abbiamo bisogno di un centrocampista che possa affiancare Koke e aumentare la competizione in quel ruolo, anche perché per ora quelli che abbiamo non sono centrocampisti puri. Partito Kondogbia, c’è Witsel, ma sarebbe meglio se arrivasse un altro centrocampista”.

LE ULTIME SUL MERCATO DELLA FIORENTINA CON ALFREDO PEDULLA’