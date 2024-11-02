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Milenkovic si è preso la Premier League. Il Nottingham è terzo in classifica con la seconda miglior difesa

Solo 7 reti subite nelle prime 10 partite del campionato inglese. Milenkovic diventa punto fermo del Nottingham

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 novembre 2024 18:49
Milenkovic si è preso la Premier League. Il Nottingham è terzo in classifica con la seconda miglior difesa -
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Un impatto devastante quello di Nikola Milenkovic in terra inglese. Il Nottingham Forest vola in Premier League e grazie ai 3 punti conquistati nel pomeriggio con un netto 3-0 ai danni del West Ham raggiunge il terzo posto in classifica, dietro solo alle super potenze di Liverpool e Manchester City. Un inizio di stagione esaltante per la squadra dell'ex difensore della Fiorentina e proprio Milenkovic è uno dei principali artefici di questo momento di forma. Il Nottingham è infatti la seconda miglior difesa del campionato inglese con solamente 7 reti subite in 10 partite giocate e Nikola Milenkovic è stato schierato titolare in 8 di queste, giocando 90 minuti in tutte.

L'ANALISI DI LORENZO AMORUSO

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