Milenkovic si è preso la Premier League. Il Nottingham è terzo in classifica con la seconda miglior difesa

Solo 7 reti subite nelle prime 10 partite del campionato inglese. Milenkovic diventa punto fermo del Nottingham

Un impatto devastante quello di Nikola Milenkovic in terra inglese. Il Nottingham Forest vola in Premier League e grazie ai 3 punti conquistati nel pomeriggio con un netto 3-0 ai danni del West Ham raggiunge il terzo posto in classifica, dietro solo alle super potenze di Liverpool e Manchester City. Un inizio di stagione esaltante per la squadra dell'ex difensore della Fiorentina e proprio Milenkovic è uno dei principali artefici di questo momento di forma. Il Nottingham è infatti la seconda miglior difesa del campionato inglese con solamente 7 reti subite in 10 partite giocate e Nikola Milenkovic è stato schierato titolare in 8 di queste, giocando 90 minuti in tutte.

L'ANALISI DI LORENZO AMORUSO

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