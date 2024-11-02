Amoruso: "La Fiorentina ora va in verticale e fa male. I giocatori corrono tanto e bene"

Richardson? E' giovane e viene da un campionato più lento, meno tattico e senza responsabilità

Lorenzo Amoruso è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del momento della Fiorentina in vista del match di domani contro il Torino.

"La partita di domani contro il Torino? Già a Genova ci sono stati dei cambi, sicuramente più forzati per via degli infortuni ma è una cosa normale cambiare perchè si sta correndo tanto in generale. La Fiorentina è una delle squadre che corre di più e lo sta facendo bene perchè la differenza in campo la fa la rapidità ma anche la conquista della palla. A Genova la Fiorentina ha fatto una partita di personalità, ora con il Torino penso che molti vengano recuperati.

L'infortunio Cataldi? Il polpaccio è bastardo. Dopo un giorno cammini bene ma se fai uno scatto ci possono essere anche ricadute. Penso che 10 giorni o 2 settimane servano per tornare al meglio.

La vittoria con il Genoa pesa di più rispetto a quella con la Roma? Io avevo detto che era importante avere mentalità, forza e determinazione come quella che avevi avuto con squadre piccole la passata stagione. Con le grandi l'anno scorso avevi sempre fallito, ma quest'anno è stato esattamente il contrario con Parma, Venezia e Monza per poi battere Lazio, Milan e Roma. Avevi bisogno di una partita come quella di Genova in cui la Fiorentina aveva tutto da perdere.

Il Torino? Mi aspetto domani che la Fiorentina metta in difficoltà il Torino e faccia venire fuori i loro difetti. Se il Torino cambia modulo? Non ci deve interessare, loro vogliono limitare la profondità della Fiorentina. Ora la Fiorentina fa meno possesso e va più in verticale e facciamo male."

LA LISTA DEI CONVOCATI DELLA FIORENTINA PER LA TRASFERTA DI TORINO

https://www.labaroviola.com/i-convocati-della-fiorentina-per-il-torino-ci-sono-kean-comuzzo-e-moreno-non-recupera-cataldi/275189/