Dal Brasile: Luiz Henrique vuole subito l'Europea, il presidente del Botafogo spera in 60 milioni dalla Premier

Il Botafogo avrebbe voluto trattenerlo per il Mondiale per club ma il giocatore vuole l'Europa

Secondo il portale brasiliano Globo Esporte, la destinazione di Luiz Henrique potrebbe essere l’Inghilterra. Un trasferimento che porterebbe nelle casse del Botafogo 60 milioni di euro (la stessa di Estevao ceduto dal Palmeiras al Chelsea). Questo è ciò che vuole John Textor, presidente del club brasiliano. L’ex Fluminense e Betis Siviglia aveva già comunicato al club il desiderio di tornare in Europa: inizialmente sarebbe dovuto andare al Lione, in un accordo già siglato quando aveva firmato con il Botafogo a inizio 2024. Con le nuove offerte in arrivo, il club brasiliano si aspetta che l’attaccante classe 2001 si trasferisca in Premier League. Il Botafogo avrebbe voluto trattenere il giocatore fino al Mondiale per Club, ma il numero 7 ha manifestato la volontà di lasciare il Brasile in questa sessione di mercato.

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