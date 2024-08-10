Cm.com rivela: "La Roma ha rifiutato un'offerta della Fiorentina da 12 milioni per Bove, adesso lo vogliono in Premier"

Nei giorni scorsi la Roma avrebbe rifiutato un'offerta da 12 milioni da parte della Fiorentina per Bove, il 2002 interessa in Premier League

Nelle ultime settimane, il nome di Edoardo Bove era stato fortemente accostato alla Fiorentina data l'assenza di giocatori a centrocampo. Come riportato da Calciomercato.com, la Roma nei giorni scorsi avrebbe rifiutato un'offerta da 12 milioni proprio dai Viola che nel mentre hanno chiuso per Richardson del Reims per una cifra leggermente inferiore (9.5 milioni+500 mila di bonus). Adesso diversi club di Premier League si sarebbero interessati al centrocampista classe 2002.

Gazzetta: "Richardson una richiesta di Palladino, vuole diversi gol dal marocchino"

https://www.labaroviola.com/gazzetta-richardson-fortemente-voluto-da-palladino-alla-fiorentina-gli-chiede-gol/263697/