Gazzetta: "Richardson fortemente voluto da Palladino alla Fiorentina, gli chiede gol"
La Fiorentina ha chiuso per Richardson del Reims per rinforzare il suo centrocampo. Un acquisto pari a 10 milioni più bonus che la squadra viola ha chiuso in poco tempo. Quello del marocchino è il pri...
La Fiorentina ha chiuso per Richardson del Reims per rinforzare il suo centrocampo. Un acquisto pari a 10 milioni più bonus che la squadra viola ha chiuso in poco tempo. Quello del marocchino è il primo arrivo in mezzo al campo per la squadra di Palladino, ma non sarà l'unico. Richardson è un nome voluto da Palladino che dovrà portare gol alla Fiorentina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
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