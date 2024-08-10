Gazzetta: "Richardson fortemente voluto da Palladino alla Fiorentina, gli chiede gol"

La Fiorentina ha chiuso per Richardson del Reims per rinforzare il suo centrocampo. Un acquisto pari a 10 milioni più bonus che la squadra viola ha chiuso in poco tempo. Quello del marocchino è il pri...

A cura di Redazione Labaroviola 10 agosto 2024 09:07

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