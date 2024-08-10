Corriere dello Sport non ha dubbi: "L'arrivo di Richardson esclude quello di Tessmann"

Richardson firmerà un quinquennale da 1 milione

La Fiorentina ha concluso l'acquisto di Amir Richardson dal Reims per 10 milioni di euro più 1 milione di bonus, con una percentuale sulla futura rivendita. Richardson, classe 2002, firmerà un contratto quinquennale da un milione di euro a stagione. Questo acquisto probabilmente esclude l'arrivo di Tanner Tessmann dal Venezia, poiché le trattative per le commissioni dei procuratori si sono arenate, nonostante l'accordo con il club veneto fosse già stato raggiunto. Lo scrive il Corriere dello Sport.