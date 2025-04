Kayode al debutto da titolare in Premier: l’ex Fiorentina scende in campo dal 1′ minuto con il Brentford

Oggi si affrontano Brentford e Brighton in un match valido per la 34ª giornata di Premier League, una sfida importante sia in chiave classifica che per i singoli protagonisti in campo. Tra le novità più interessanti c’è l’esordio da titolare di Michael Kayode, terzino destro classe 2004, alla sua prima presenza dal primo minuto con la maglia del Brentford. Il giovane difensore, arrivato in prestito dalla Fiorentina nell’ultima sessione di mercato, ora ha finalmente l’occasione di dimostrare le sue qualità, anche per convincere il club a dargli continuità.

Intanto la partita si è accesa fin dai primi minuti: al 9’, infatti, sono i padroni di casa a portarsi in vantaggio grazie a un gol di Mbeumo, bravo a sfruttare un’azione offensiva ben costruita dal Brentford. Il Brighton, però, non ci sta e reagisce con determinazione, riuscendo a trovare il gol del pareggio proprio allo scadere del primo tempo con Welbeck, che ristabilisce l’equilibrio prima dell’intervallo. Una gara combattuta, che promette spettacolo anche nella ripresa.