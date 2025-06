Dal Marocco rilanciano: “Richardson richiesto in Premier League, la Fiorentina chiede 10 milioni”

Secondo quanto rilanciato nelle ultime ore dai media marocchini ed in particolare attraverso il profilo Twitter ActuFootMaroc, il West Ham sarebbe fortemente interessato ad Amir Richardson, centrocampista classe 2002 della Fiorentina e nazionale marocchino. Il club londinese sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta da 8,5 milioni di sterline (circa 10 mln di euro) per assicurarsi il giovane talento.

Richardson, che ha mostrato seppur a tratti ottime qualità tecniche e fisiche in Serie A, potrebbe così approdare in Premier League, con un contratto in scadenza nel 2029. La Fiorentina starebbe valutando l’offerta degli Hammers, che si muovono in anticipo per evitare aste estive.

La concorrenza non manca. Anche Aston Villa, Lazio e l’Eintracht Francoforte stanno monitorando da vicino la situazione, pronti ad inserirsi qualora la trattativa con il West Ham dovesse complicarsi. Per la Fiorentina in ottica possibile cessione saranno probabilmente deciisve le indicazioni del nuovo tecnico viola.